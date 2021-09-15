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Diyarbakır'da yol kenarındaki 2 genç silahlı saldırıya uğradı

Diyarbakır'da yol kenarındaki 2 genç silahlı saldırıya uğradı
Diyarbakır'da yol kenarındaki 2 genç silahlı saldırıya uğradı

Diyarbakır’da yol kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan 2 genç yaralandı, saldırganlar polisi görünce tarladan kaçtı.

Diyarbakır’da yol kenarındaki 2 genç silahlı saldırıya uğradı - Tıkla İzle

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Yeni Stadyum önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.A. ve İ.A.Y yol kenarında otururken araçla gelen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında polis ekiplerin devriye atarken denk gelince şahıslardan biri otomobille kaçarken diğeri ise yaya halde tarladan kaçtı.

Güvenlik güçleri kaçan şahısları kovalarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.A. ve İ.A.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırken güvenlik güçleri olayla ilgili incelemeye başlattı, öte yandan kaçan şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

Murat Başal
 

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