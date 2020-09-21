İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da yol verme tartışması meydan kavgasına dönüştü, korona virüs tedbirleri unutuldu

Diyarbakır'da yol verme tartışması meydan kavgasına dönüştü, korona virüs tedbirleri unutuldu
Diyarbakır'da yol verme tartışması meydan kavgasına dönüştü, korona virüs tedbirleri unutuldu

Diyarbakır'da bir ticari araç ve otomobil sürücüsü yol verme nedeni le tartıştı. Tartışma meydan kavgasına dönerken vatandaşlar korona virüs tedbirlerini de unuttu.

Diyarbakır’da yol verme tartışması meydan kavgasına dönüştü, korona virüs tedbirleri unutuldu - Tıkla İzle

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 TT 0068 plakalı ticari taksi sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü yol verme meselesi nedeni ile tartıştı. Tartışma sürücülerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavgada çevredekiler, bir süre bekledikten sonra tarafları ayırmaya çalıştı. Sosyal mesafenin de unutulduğu kavga, araçlarda bulunan kadınların da araya girmesi ile sona erdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Murat Başal - Yakup Ermiş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.