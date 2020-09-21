Diyarbakır'da yol verme tartışması meydan kavgasına dönüştü, korona virüs tedbirleri unutuldu

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 TT 0068 plakalı ticari taksi sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü yol verme meselesi nedeni ile tartıştı. Tartışma sürücülerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavgada çevredekiler, bir süre bekledikten sonra tarafları ayırmaya çalıştı. Sosyal mesafenin de unutulduğu kavga, araçlarda bulunan kadınların da araya girmesi ile sona erdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Murat Başal - Yakup Ermiş