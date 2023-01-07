Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i bebek 5 ölü, 23 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan Iğdır'a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1'i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Devrilen yolcu otobüsünde acı detay

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin 4'ü yaklaşık 20 kilometre sonra evlerinde olacağı ortaya çıktı. Yaralılardan Merve Meygil; kızı Asel Meygil, ve annesi Seher Meygil hayatını kaybederken, bir okulda müdür yardımcısı Zahide Ceyhan ve Dilber Çetinkaya, ilçede inip hayatını kaybedenler arasında.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda; "Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağdere'de bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 can kaybımız var. 8 yaralı tedavi altında, 2'sinin durumu ağır. 14 kişi tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şoför ve 1 muavin gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal



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