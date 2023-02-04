Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsünün şoförü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Otobüste bulunan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı. 4'ü ağır 30 yaralı şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Rıdvan Kılıç - Mehmet Turgut Tayuzak - Murat Başal



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