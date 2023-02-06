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Diyarbakır'da zamanla yarış...Ses verdi, 16 saat sonra kurtarıldı

Diyarbakır'da zamanla yarış...Ses verdi, 16 saat sonra kurtarıldı
Diyarbakır'da zamanla yarış...Ses verdi, 16 saat sonra kurtarıldı

Türkiye’yi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan 9 katlı Sami Apartmanı'ndan 16 saat sonra bir kadın kurtarıldı. Deprem sırasında koltuğun arasında yaşam üçgeni oluşturan ve ekiplere ses veren İHA muhabiri Murat Başal’ın teyzesi Saime Başal ekiplerce kurtarıldı.

Diyarbakır’da zamanla yarış...Ses verdi, 16 saat sonra kurtarıldı - Tıkla İzle

AFAD, UMKE, 112, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır'da Mevlana Halit Mahallesi'nde yıkılan 9 katlı Sami Apartmanı'nın enkazına odaklandı. Enkazda dinleme yapan ekipler, bir kadından tepki gelince bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar sonrası koltuk arasında yaşam üçgeni oluşturan Saime Başal ekiplerce sağ olarak kurtarıldı. İHA muhabiri Murat Başal'ın teyzesi olan Başal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, eşi Osman Başal'a da ulaşıldığı ve enkaz altından kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Murat Başal - Mustafa Kurtulan
 

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