Diyarbakır'da zamanla yarış...Ses verdi, 16 saat sonra kurtarıldı

AFAD, UMKE, 112, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır'da Mevlana Halit Mahallesi'nde yıkılan 9 katlı Sami Apartmanı'nın enkazına odaklandı. Enkazda dinleme yapan ekipler, bir kadından tepki gelince bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar sonrası koltuk arasında yaşam üçgeni oluşturan Saime Başal ekiplerce sağ olarak kurtarıldı. İHA muhabiri Murat Başal'ın teyzesi olan Başal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, eşi Osman Başal'a da ulaşıldığı ve enkaz altından kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Murat Başal - Mustafa Kurtulan



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