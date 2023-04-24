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Diyarbakır'daki çadır kentin bir kısmı kaldırıldı

Diyarbakır'daki çadır kentin bir kısmı kaldırıldı
Diyarbakır'daki çadır kentin bir kısmı kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kurulan bin 942 yaşam çadırının 917’si Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personellerinin destekleriyle kaldırılıyor.

Diyarbakır’daki çadır kentin bir kısmı kaldırıldı - Tıkla İzle

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra 11 ilde yaşam çadırları kuruldu. Diyarbakır'da da kurulan çadır kente evi hasar gören vatandaşlar geçici süreliğine yerleştirilmişti.

Merkez Yenişehir ilçesinde kurulan çadır kentteki vatandaşlar, sağanak yağıştan dolayı tedbir amaçlı kentteki KYK yurtlarına tahliye edilmişti. TSK personeli ve güvenlik korucuları çadır kentteki bin 942 çadırdan 917'sini el birliğiyle topluyor.

Muhammet Hüseyin İçli

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