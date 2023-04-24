Diyarbakır'daki çadır kentin bir kısmı kaldırıldı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra 11 ilde yaşam çadırları kuruldu. Diyarbakır'da da kurulan çadır kente evi hasar gören vatandaşlar geçici süreliğine yerleştirilmişti.

Merkez Yenişehir ilçesinde kurulan çadır kentteki vatandaşlar, sağanak yağıştan dolayı tedbir amaçlı kentteki KYK yurtlarına tahliye edilmişti. TSK personeli ve güvenlik korucuları çadır kentteki bin 942 çadırdan 917'sini el birliğiyle topluyor.

Muhammet Hüseyin İçli

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.