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Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da perşembe günü 3. Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde bir iş yerinde 24 Mart sabahı saat 9.15 sularında oksijen tüpünden olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi. Patlamada,5'i ağır 11 kişi yaralanmış, 5 işyeri ile 16 araç zarar görmüştü. Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesinde tedavi altına alınıp yoğun servisinde yaşam mücadelesi veren Mahmut Taşka, fenalaştı. Taşka, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Durumları ağır olan 4 kişinin tedavisi hastanede devam ederken, 6 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildiği belirtildi.

Sedat Irmak

 

 

 

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