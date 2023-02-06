Diyarbakır'ı deprem vurdu: 7 bina yıkıldı, 6 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. Deprem en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'da 7 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

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