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Diyarbakır'ın yıllık kaza bilançosu korkuttu: 24 ölü, 4 bin 327 yaralı

Diyarbakır'ın yıllık kaza bilançosu korkuttu: 24 ölü, 4 bin 327 yaralı
Diyarbakır'ın yıllık kaza bilançosu korkuttu: 24 ölü, 4 bin 327 yaralı

Diyarbakır’ın 2022 kaza bilançosu açıklandı. 5 bin 217 trafik kazasında 24 kişi öldü, 4 bin 327 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da 2022 yılı içerisinde meydana gelen 5 bin 217 trafik kazalarında 24 kişi öldü, 4 bin 327 kişi yaralandığını paylaştı.
12 ayda meydana gelen 5 bin 217 kazada, 4 bin 327 kişi yaralanırken, 24 kişi öldü. Kazaların 2 bin 551'i ölümlü ve yaralamalı olurken, 2 bin 666'sı ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldi. Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu açıklanan istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, 'taşıt giremez' trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi.

Murat Başal

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