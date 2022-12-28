Diyeti bozan obez kedi asma tavanı çökertti

İzleyenleri gülme krizine sokacak olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. Matbaa işleten Necibe Kıvrak'ın iş yerine, komşusunun ‘Edward' adlı tekir cinsi kedisi girdi. Barınmak için genelde Kıvrak'ın iş yerine gelen kedi, o gün üst kata çıkıp, karton kolinin içine girdi. Koliden çıkamayınca panikleyen kedi, hareket ettiği sırada plastik asma tavan ilk olarak çatladı, kısa süre sonra ise bir anda çöktü. Çökmeyle birlikte kedi ve koli yere düşerken, o sırada masasında çalışan Kıvrak, asma tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kilolu kedinin iş yerine girmesi ve ardından asma tavanın çökmesiyle birlikte yere düşmesi yer aldı.

"Büyük bir gürültü oldu"

Komşusuna ait kedinin 8-9 kilo ağırlığında olduğunu belirten Necibe Kıvrak, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Genelde bakımını komşumuz, barınmasını biz yapıyorduk. O gün içeri girip merdivenlerden yukarıya çıkmış. Yukarıda boş bir kolinin içerisine girmiş, koli de asma tavana devrilmiş. İlk düştüğünde büyük bir gürültü oldu. Tavan çökmeye başlamadan önce bana kaçma fırsatı oldu. Kedi farklı yöne gidip aynı yere tekrar dönünce bu sefer tavan çöktü. Ben o sırada kaçmıştım."

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

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