Diyetler de dijitalleşti

Teknolojiyle gelişen dijitalleşme akımına diyetlerde uydu. Diyetisyen Kübra Nur Nayman online diyet ile ilgili açıklamalarda bulundu. Online diyetin yoğun iş temposundan, çocuklardan ya da ev yaşantısından kendine vakit ayıramayan kişilerin yaşamını kolaylaştıracak bir diyet hizmeti olduğunu belirten Nayman, "Diyetisyene ulaşma imkânı olmayanlara ya da yurt dışı/şehir dışında yaşayanların için bir fırsat. Düşünün ki diyetisyeniniz bir mesaj kadar uzağınızda her an sorularınıza cevap veriyor. Bu sayede de profesyonel diyetisyen desteği sağlayarak 7 gün 24 saat diyette motivasyonunuzu artırmayı da hedefliyorum ve sonuçlar mutlu edici. Öncelikle kan tahlilleriniz istenir, genel sağlık durumunuz, beslenme rutininiz, alışkanlıklarınız dâhil tüm değerleriniz göz önünde bulundurularak size özel beslenme programınız hazırlanır" dedi.

Kimler online diyet yapabilir?

Diyetisyen Kübra Nur Nayman, online diyet kişileri şöyle sıraladı:

"Yurt dışında, şehir dışında yaşayıp kliniğe gelebilme ihtimali olmayanlar,

İş ve seyahatlerinden dolayı diyetisyen randevularına gidemeyenler,

Diyet yaparken sürekli motivasyona ve kontrole ihtiyaç duyanlar,

Başkalarının yanında tartılmaktan hoşlanmadığı için kendi kendilerini kontrol ederek diyet yapmak isteyenler,

Öğrenciler".

Online diyet ile alınabilecek hizmetler

Nayman, online diyet programı ile kilo verme ve kilo alma diyeti, kilo koruma diyeti, hastalıklarda beslenme programları uyguladığını bildirerek, "İdeal kilonuzda olduğunuzu düşünmüyorsanız, online olarak birlikte zayıflama diyeti uygulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Online diyet hizmeti alan başarılı danışanların elde edeceği kazanımları Nayman şöyle açıkladı:

"Beslenme yaşam şekliniz haline gelecek.

Kalıcı ve sağlıklı kilo kaybedeceksiniz.

Aylık program toplam 4 hafta sürmektedir. Beslenme programınızı haftalık olarak yeniliyoruz.

Whatsapp üzerinden, mesaj yoluyla veya telefonla sormak istediklerinizi iletebilirsiniz.

Kilo takibinizi doğru şekilde kaydedebilmek için haftada 1 gün sabahları aç karnına aynı tartıda tartılıp bize iletmeniz yeterli olacaktır".

Diyetin kişiye özel bir şey olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Diyetisyen Nayman, "Diyet yaparken; özlediğiniz, sıkıldığınız veya değiştirmek istediğiniz her şeyi iletebilirsiniz. Beslenmenize, sizin yaşam şeklinize göre yön vererek hem sıkılmadan sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza hem de kalıcı kilo vermenize yardımcı oluyorum. Sizde başarılı online diyet danışanlarımın arasına katılmak isterseniz, yapmanız gereken ilk şey benimle iletişime geçmektir" dedi.