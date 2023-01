Dizi sektörü, eyercilik mesleğini tekrardan canlandırdı

Kahramanmaraş'ta yaşayan Abdülmecit Güzlek, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan "eyerciliği" ayakta tutan isimler arasında yer alıyor. Kentin tarihi mekanları arasında yer alan Saraçhane Çarşısındaki iş yerlerinde babasından öğrendiği eyer yapımını sürdüren Güzlek, unutulmaya yüz tutan mesleğini el emeği göz nuruyla icra etmeye çalışıyor. Tarımda atların daha çok tercih edildiği dönemlerde büyük rağbet gören eyercilik, teknolojinin gelişmesi ve makineli tarımın yaygınlaşması ile birlikte değerini büyük ölçüde yitirdi. Ancak geleneksel sanatın imdadına ise film ve diziler yetişti. Dizi ve filmlerden sayesinde vatandaşların at binme hobisinin oluştuğunu, bu saye de çiftliklerin çoğaldığı kaydedildi.

"Diziler at binme heyecanı oluşturdu"

Müşterilerinin isteği doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Eyerci ustası Abdülmecit Güzlek, “Türkiye'nin her yerine eyerleri gönderiyoruz, yurtdışına ise bizden alıp gönderenlerin olduğunu biliyoruz. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte saraçlık mesleği biraz geriye gitti. Yalnız günümüzde hobi amaçlı ata binmeler ve at çiftlikleri artmaya başladı ve talepler de bu noktada biraz artış gösterdi” dedi.

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin de eyercilik mesleğine olan talebi arttırdığını dile getiren Güzlek, “Diriliş Ertuğrul ve ona benzer dizilerle birlikte insanlarda at bir heyecan uyandırmaya, insanlar özüne dönmeye ve ata binmeye merak saldı. Onun için de bizler burada bu işi daha da çeşitlendirerek yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden insanlar bize ulaşıyor ve taleplere göre çalışmalar yürütüyoruz. Yeni nesilde bu eyercilik artık hobi olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Bir eğer bir günde yapılıyor

Eyer yapım süreciyle ilgili bilgi veren Güzlek, “Tam takım bir eyer yapımı ortalama olarak 1 günde hazırlanıyor. Malzemesine ve çalışma şekline göre de bu zaman 3 günü bulabiliyor. Aylık üretimimiz ise mevsimsel olarak değişim gösteriyor. Sadece eyer de yapmıyoruz, eyerin eksik malzemelerini de tamamlıyoruz. Başlık, dizgin, gem, üzengi takımı ve buna benzer aparatlar olsun bunların üretimini de gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Saraçhane Çarşısını ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin eyercilik mesleğine sıcak yaklaştığına da değinen Güzlek, “Buraya gelen yerli yabancı turistler, bu mesleği yapan var mıymış diye soruyorlar. Yani dikkatlerini çekiyor. Kahramanmaraş saraçlık mesleğinin Saraçhane Çarşısında adına yakışır bir şekilde yapıldığı bir yerdir. Buraya geldiklerinde eyerlerin üzerine binip fotoğraf çekiliyorlar” şeklinde konuştu.

Metehan Nazlı

