Dizilerle, şiddet normalleştiriliyor

Normal bir şeymiş gibi gösterilen şiddet sahneleri her yaştan insanın bilincini olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, Aile ve Evlilik Danışmanı Belgüzar Ayyıldızoğlu, "Özellikle çocuklar dizi ve filmlerin etkisi altında kalıyor. Çünkü onlar gördükleri şeye çok çabuk bağlanır ve hayata geçirmeye çalışır. Çocuklar, ailelerinden çok dış dünyayı örnek alır. 'Bana yan baktı, öldüreyim' şeklinde sahneler, çocukları da bu yola sürüklüyor. Dizi ve filmlerde hiç konuşarak çözüm bulma yok, hep şiddet. En ufak bir tartışmada birbirlerini öldürüyorlar. Çocuklar da bunu hayatın gerçekleri sanıyor" dedi.

Aile bireylerinin dizi ve filmlerdeki olaylardan neden etkilendiklerinin kökenine bakmak gerektiğini belirten Ayyıldızoğlu, şunları söyledi: “Çocuklar özellikle ergenlik dönemlerinde, dış dünyadan daha fazla takdir görür. Sevilmeye ihtiyaçları vardır. Özellikle kız çocukları, ‘seni seviyorum' diyen tüm kişilere kendilerini kapatır. Çocuklar ebeveynleriyle hayat şartlarında, iş yoğunluğundan dolayı çok fazla vakit geçiremediği için aileleri diziler oluyor. Televizyonda erkek kadını dövüyor, kadın da buna ses çıkarmıyor. Sonra kızlar ‘Sevdiğim adam ne yaparsa yapsın, uygundur' diye düşünüyor. Çocuklar bu öğretiyle büyütülmemeli. Diziler ile şiddet daha fazla yayılmaya başladı".

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