İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DJ kabinini evinin balkonuna kurdu, mahalleliyi coşturdu

DJ kabinini evinin balkonuna kurdu, mahalleliyi coşturdu
DJ kabinini evinin balkonuna kurdu, mahalleliyi coşturdu

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle ‘Evdekal’ çağrılarına uyan Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesi sakinleri, akşamları DJ performansıyla eğlenceli vakit geçiriyor. DJ Gökhan Tutum, evinin balkonundan çaldığı şarkılarla oturduğu sitenin sakinlerini eğlendiriyor.

DJ kabinini evinin balkonuna kurdu, mahalleliyi coşturdu - Tıkla İzle

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Trabzonlular ‘Evdekal' çağrılarına uyuyor. Hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağında vatandaşları eğlendirmek isteyen DJ Gökhan Tutum, evinin balkonuna müzik seti kurdu. İşini evine taşıyarak, kurduğu müzik ve ışık sistemi ile balkonunu gece kulübüne çeviren DJ Gökhan Tutum'un çaldığı şarkılara site sakinleri de eşlik etti. Site sakinleri meşale ve maytap eşliğinde çalan şarkılarla eğlenceli vakit geçirdi.

Korona virüs nedeniyle vatandaşlara moral vermek için böyle bir organizasyon yaptığını dile getiren DJ Gökhan Tutum, “Yurtdışında gördük 'bizde yapalım' dedik. Mahalle sakinleri inanılmaz tepkiler verdi. 2. kez bu etkinliği yaptığımızda maytap ve meşale alarak komşulara dağıttık. Çok olumlu tepkiler aldık, harikaydı. Bu zor günlerde insanlara neşe katabildiysek, bir nebze olsun moral verebildiysek ne mutlu bize. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Çok fazla etkileşim oldu yurtdışından bile mesajlar aldım. Harika ötesi birşeydi. İmkanı olan herkes yapsın. Evde kalın, sağlıklı kalın, müzikte kalın” ifadelerini kullandı.

Ozan Köse
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.