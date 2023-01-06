Dj Koray Haluk Çağlar: 'Türkiye'de Dj'lik meslek haline gelmeli'

Dj'lik, eğlence sektörünün önemli seçeneklerinden bir haline geldi. Türkiye, genç nüfusun fazla olduğu ülkeler arasında. Dj performansları, gençler arasında ilgi gören eğlence seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dj Koray Haluk Çağlar, Dj'liğin meslek olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dj'liğin meslek olmasına dair görüşlerini belirten Dj Koray Haluk Çağlar, "Etkinlik Dj'liğini uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz düğün, davet, parti, fuar, festival, beach ve club gibi organizasyonlarda faaliyet göstermekteyim. Fakat ödemiş olduğumuz vergilendirme sisteminde serbest meslek olarak geçmekteyiz. Günümüzde birçok yerde boy gösterdiğimizde ismimiz geçerken, Türkiye'de serbest meslek olarak geçmemiz bizim için üzücü bir noktadır. Dj'lik meslek olursa denetlenme mekanizması içinde daha bir kolaylık sağlayıp hizmet ettiğimiz kişilere karşı da resmi olarak güven sağlayıcı olabilecek bir sistem olacaktır. Yapmış olduğumuz like, this, jungle ve move adlı çalışmalarımızı dünyaya sesimizi duyurmaya çalışırken, ülkemizde yaptığımız iş ile bir yer bulmak istiyoruz" dedi.

Çağlar, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Meslektaşlarımın da sesini duyurmak istiyorum. Birçok müzik çeşidini yapmış olduğumuz remixlerle yerli ve yabancı tüm müzikleri harmanlayarak insanları eğlendiriyoruz. Herkesin mutlu olduğunu görmek eğlendiğini görmek bizi de çok mutlu ediyor. Fakat resmi olarak yapmış olduğumuz mesleğimizde resmiyette de serbest meslek olarak değil de dj (disk jockey) olarak anlam bulmak istiyorum. Müziğimizin iyileştirici gücünü kullanırken, yetkililerimizden bu konuyla ilgili bir adım atacaklarını, basın sayesinde sesimizi duyuracağımızı ve bizlere de 2023 yılının en anlamlı hediyesi olacağını düşünüyorum."

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