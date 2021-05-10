Djaniny ve Flavıo'dan kötü haber

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Antalyaspor karşılaşmasında sol kasığında zorlanma hisseden Djaniny Semedo'nun çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında kas içi kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sol kasığında ve dizinde zorlanma hisseden Flavio da Silva'nın da çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

Gökmen Şahin

