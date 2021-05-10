İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Djaniny ve Flavıo'dan kötü haber

Djaniny ve Flavıo'dan kötü haber
Djaniny ve Flavıo'dan kötü haber

Trabzonspor'da Djaniny Semedo ve Flavio da Silva’nın MR'ı çekildi. İki oyuncunun da İttifak Holding Konyaspor maçında oynamaları zora girdi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Antalyaspor karşılaşmasında sol kasığında zorlanma hisseden Djaniny Semedo'nun çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında kas içi kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sol kasığında ve dizinde zorlanma hisseden Flavio da Silva'nın da çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

Gökmen Şahin
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.