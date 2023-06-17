DNC Group, Deniz Işın Coşkuner önderliğinde yurt dışına açılıyor

2021 yılında şirketin cirosunu bir önceki yıla göre 5 kat artıran şirketin yönetim kurulu başkanı Deniz Işın Coşkuner, “Küresel pazarda var olmak, bugünkü rekabetçi iş dünyasında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir şirket olarak, uluslararası arenada yer almak, marka değerimizi artırmak ve müşteri tabanımızı genişletmek adına kritik öneme sahip. Yurt dışına açılmak, karmaşık ve zorlu bir süreç. Pazar araştırmalarından, yerel kanunlara ve uyuma kadar birçok faktörü göz önünde bulunduruyoruz. İlk olarak, hedef pazarlarımızda derinlemesine analizler yaparak, potansiyel fırsatları ve zorlukları değerlendiriyoruz. Bu, bizi daha bilinçli ve stratejik kararlar almaya yönlendiriyor” dedi.

Yerel kültürlerin anlaşılması ve saygı gösterilmesi gerektiğini de ifade eden Coşkuner, “Yerel kültürleri anlamak ve onlara saygı duymak, uluslararası başarının temel taşlarından biridir. DNC Group çeşitli sektörlerdeki girişimlerini, yerel kültürel değerlere uygun olarak faaliyet gösterecek, böylece yeni pazarlardaki müşterilerle daha güçlü bağlar kurulabilecek” şeklinde konuştu.

Teknoloji ve inovasyona odaklanmanın DNC Group'un her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Deniz Işın Coşkuner, “Dijitalleşen dünyada, en yeni teknolojileri ve inovatif çözümleri benimseyerek, global müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularına da odaklanmamız gerektiğinin farkındayız. Yeni pazarlara girdiğimizde, yerel topluluklara değer katmak ve çevresel etkimizi minimize etmek için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Bu heyecan verici yolculukta, tutkulu bir ekip, stratejik vizyon ve müşteri odaklı yaklaşımımızla DNC Group olarak dünya çapında etkili bir oyuncu olmayı hedeflediklerini de ifade eden Coşkuner, yeni dönemdeki hedeflerine dair açıklamalarda bulunarak, "İlk olarak DNC Medya ile başlayan ve küçük çaplı girişimler sonucunda farklı alanları da bünyesine katan şirketimiz 2020 yılında tüm sektörlerdeki çalışmalarını DNC Group adı altında toplayarak daha güçlü ve daha dinamik bir şekilde yoluna devam etti. 2021 Yılı itibariyle DNC Group olarak, otomotiv, medya, tekstil gibi sektörlerde faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde sürdürerek bir önceki yıla göre ciromuzu 5 kat artırdık. 2023 yılında ise uluslararası pazara açılma adına önemli adımlarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise 2025 yılında şirketimizi uluslararası pazarda yeni hedeflerine ulaşmış şekilde görmektir" diye konuştu.

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