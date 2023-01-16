Dnipro'ya düzenlenen füze saldırısında can kaybı 35'e yükseldi

Rusya'nın geçtiğimiz cumartesi Dnipro kentini hedef aldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentyn Reznichenko 2'si çocuk 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yaklaşık 40 saattir bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Reznichenko, 35'den fazla kişinin ise kayıp olduğunu aktardı.

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