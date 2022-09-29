Doç. Dr. Bal: '2030'da 22 milyon insan kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedebilir'

Uzmanlar kalp ve damar rahatsızlıklarının tedavi sürecinin çok önemli olduğuna değinirken, hastalığın erken evre teşhisinin de hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Uğur Abbas Bal, “Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada birinci sırada gelen ölüm nedeni. Günümüzde yılda yaklaşık olarak 17,2 milyon insan sırf bu hastalıklar yüzünden kaybedilmekte. 2030 yılında bunun 22 milyona kadar çıkması bekleniyor. Kalp ve damar hastalıkları önlenebilir ya da hastalığın seyri takip edilebilir. Erken ölümlerin yüzde 80'i sadece yaşam tarzımıza dikkat ederek, dengeli beslenerek, egzersiz yaparak, kötü alışkanlıklardan uzak durarak engellenebilmektedir. Burada hastalık olduktan sonrası değil, hastalık olmadan önce önlem alınması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.