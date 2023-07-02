Doç. Dr. Emrah Akyüz: 'Şiddetli yağışlar tüm dünyada kuraklığın habercisidir'

Bingöl Üniversitesi'nde iklim değişikliği ve enerji politikaları üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Emrah Akyüz sonbaharda yağması gereken yağmurların iklim değişikliği nedeniyle ilkbaharda yağdığını ve hızlı bir ilkim değişikliği ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuraklık ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Akyüz, “Bingöl, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir kent olarak kuraklık sorunu ile karşı karşıya. Doğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafi anlamda karakteristik özelliklerinden bir tanesi yarı kurak iklim tipine sahip olmasıdır. Önceki yıllarda sonbahar dönemlerinde görülen şiddetli yoğun yağışların artık günümüzde ilkbahar döneminde yaşandığı görülmektedir. Bunun sebeplerinden bir tanesi iklimlerde meydana gelen hızlı değişimdir. Tüm dünyada enerji kaynaklarında yaşanan değişim, ormansızlaşma, biyoçeşitliliğin zarar görmesi, küresel ısınma da verdiğimiz bir sorun ortaya çıkmakta bu da dünyanın her tarafında iklimlerin kısa bir süre içerisinde kontrolsüz bir şekilde değişimine neden olmaktadır. Bu değişimi biz Bingöl'de ve Doğu Anadolu bölgesinde de görmekteyiz. Doğu Anadolu bölgesinde ve Bingöl'de daha önce iki dönemlerde sonbahar mevsiminde görülen şiddetli yağışlar artık ilkbahar döneminde de yaşanmaktadır” şeklinde konuştu.

Şiddetli yağışların kuraklığın habercisi olduğunu aktaran Akyüz, "İlkbaharda yağan şiddetli yağışlar sonrası Bingöl'ün artık kuraklık sorunu yok gibi bir sonuç çıkartamayız. Çünkü şiddetli yağışlar tüm dünyada kuraklığın habercisidir. Şiddetli yağışların olması durumunda toprak o suyu ememediği için topraklarda kuraklık meydana gelmektedir, o açıdan baktığımızda şiddetli yaşların Bingöl'de kuraklığı tetikleyeceğini söylemek mümkündür" diye konuştu.

Çiftçilere tavsiyelerde bulunan Akyüz, "Bu konuda iki farklı tavsiyede bulunabilirim, çiftçilerin daha az su gerektiren tarımsal ürünleri ekmeleri gerekmektedir. Bingöl su stresi yaşayan bir coğrafyadadır, su kıtlığı ile karşı karşıyadır. Suyun rasyonel bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bunun için daha az su gerektiren tarımsal ürünleri Bingöl'de ekilmesi oldukça önemlidir. Vatandaşlar açısından tavsiyede bulunmak gerekirse öncelikle vatandaşların su kullanımı noktasında daha temkinli olması gerekmektedir. Çünkü Bingöl'ün su kaynakları sınırlı miktardadır. Önümüzdeki günlerde özellikle yaz mevsiminde yağışların tamamen durması bunun akabinde su kaynaklarını daha da azalması beklenmektedir. Suyu temel ihtiyaçlarımız dışında kullanırken çok temkinli davranmamız gerekmektedir" dedi.

Remzi Burulday



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