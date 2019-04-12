Doç. Dr. Ergören bilimsel çalışması ile birinci oldu

5. Adana Genetik Günleri Nörogenetik Sempozyumu, 300'e yakın katılımcı ile gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik ve Nöroloji Anabilim Dallarının ev sahipliğinde yapılan sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) araştırmacısı Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören “Nörolojik Hastalıklarla İlişkili Sendromlarda Klinik Fenotipi Değiştiren Arka Plandaki Genetik Nadir Varyantlar” isimli bilimsel çalışması ile sunum birincilik ödülü aldı. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Erciyes Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi ile birlikte yürütülen çalışmada nörolojik hastalık etkeni olabilecek olası patojenik yeni gen ve nadir gen varyantlar üzerinde çalışıldı.

“Güncel genom düzenleme yöntemi kullanılmaya başlandı”

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, hem yurt dışındaki proje ortakları hem de Yakın Doğu Üniversitesi Nöroloji ve Pediatri Anabilim Dallarıyla iş birliği içinde yürütülen nörolojik hastalık etkeni olabilecek olası patojenik yeni gen ve nadir gen varyantlarında özellikle güncel genom düzenleme yönteminin kullanılmaya başlandığını söyledi. Ayrıca Ergören, bozuklukların moleküler patogenezinin anlaşılması için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

