Doç. Dr. Hilal Gökalp: "Deprem sonrası strese bağlı cilt hastalıkları arttı"

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanlar, stres kaynaklı hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu açıkladı. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp de strese bağlı cilt rahatsızlıklarının son haftalarda arttığını dile getirdi. Dr. Gökalp, “Deprem, felaketi birebir yaşamayanları da psikolojik olarak olumsuz etkiledi. Yaşanan kayıplar ve tanık olunan acı görüntülerin üzerine, fay hatlarının yoğun olduğu bir coğrafyada yaşamamız nedeniyle birçok kişide deprem korkusu oluştu. Tabii bu da stresi tetikleyerek, stres kaynaklı hastalıklarda artış yaşanmasına yol açtı” dedi.

"Ömür boyu sürebilir"

Deri hastalıklarının çok büyük bir kısmının stresle ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Hilal Gökalp, “Egzamadan vitiligoya, tekrarlayan uçuktan zonaya, saçkırandan sedef hastalığına ve vücutta yaygın döküntülere kadar birçok hastalık, strese bağlı olarak ortaya çıkıyor. Üstelik bu hastalıklar kişinin daha çok stres yaşamasına neden oluyor ve durum bir kısırdöngüye dönüşüyor. O sebeple özellikle içinden geçtiğimiz bu zor dönemde fark edilen cilt hastalıkları için mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Erken teşhis ve tedavi son derece önemli, çünkü bu saydığım hastalıklardan bazılarının ömür boyu sürme riski var” diye konuştu.

"Tedaviyi ihmal etmeyin"

Strese bağlı cilt hastalıkları arasında en yaygın olanın ‘stres egzaması' olduğunu da ifade eden Doç. Dr. Hilal Gökalp, sözlerini şöyle sürdürdü: “En sık karşımıza çıkan hastalıklardan biri olan stres egzaması, deride kızarıklık ve kaşıntıya yol açan bir rahatsızlık. Kaşıntılar zamanla kötüleşip dayanılmaz noktaya gelebiliyor. Tedavinin ihmal edilmesi halinde açık yaralar oluşabiliyor, üstelik bu yaraların enfeksiyon kapma riski de bulunuyor. O nedenle stres egzaması ve diğer cilt hastalıklarından yakınan kişilerin bir an evvel tedaviye başlamaları büyük önem taşıyor.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.