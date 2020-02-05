Doç. Dr. Recep Aktimur: “Obeziteli hayat ömrü 10 yıl kısaltılıyor”

Obezite şuanda tüm dünyanın en önde gelen sağlık problemlerinden biri. Özellikle fazla kilolarla birlikte artan sağlık problemleri için uzmanlar sık sık önlemler alınmasına dair uyarılarda bulunuyor. Gelişen teknoloji ve sağlık sektörü ise obezite ile baş etmek için yeni yöntemler ve tedavi seçeneklerini arttırdı. Özellikle son yıllarda başarı oranlarının artması ve sonuçlarının gayet olumlu olması nedeniyle en çok tercih edilen yöntemlerin başını obezite ameliyatları aldı. Fakat ameliyatlarla ilgili yanlış bilgiler nedeniyle ameliyata ihtiyacı olan çok sayıda insanın uygun tedaviye ulaşamadığını belirten Doç. Dr. Recep Aktimur bu anlamda bilimsel yayınlara göre bu kişilerin yaşam süresinin yaklaşık 10 yıl süreyle kısaldığını söyledi.

“Safra kesesi ameliyatı kadar riski var”

Bilimsel yönden obezite ameliyatlarının başarısının ve gerekliliğinin çok uzun yıllardır ispat edilmiş olduğunu ve bu ameliyatların bir safra kesesi ameliyatı ile benzer riski taşıyarak yapılabildiğini belirten Doç. Dr. Aktimur, oluşturulan korkunun kendi insanımızın hayatına mal olduğunu söyledi.

Bu ameliyatların dünya üzerinde yapılması gerekenden çok daha düşük sayıda yapıldığını belirten Aktimur, obezitenin ortaya çıkardığı kronik hastalıkları tedavi etmek adına ülkelerin sağlık bütçelerinin ciddi şekilde yara aldığının ispat edilmiş olduğunu ve aynı şekilde bu hastalıkların ülkemizin sağlık bütçesini de ciddi şekilde sarstığını belirtti.

“Obezite ameliyatlarının obezite ile yaşamaktan çok daha güvenli”

Hem toplumumuzu obezite ve obezitenin neden olduğu kronik hastalıkların pençesinden kurtarmak, hem de ülkemizin sağlık harcamalarını daha verimli kullanabilmek adına, obezitenin bilinen en başarılı ve kalıcı tedavisi olan obezite cerrahisine karşı olan önyargının otoriteler tarafından kısa sürede çözülmesi gerektiğini belirten Aktimur, obezite ameliyatlarının obezite ile yaşamaktan çok daha güvenli olduğunu söyledi.

