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Doç. Dr. Toker: 'Van bölgesindeki deprem aktiviteleri arttı'

Doç. Dr. Toker: 'Van bölgesindeki deprem aktiviteleri arttı'
Doç. Dr. Toker: 'Van bölgesindeki deprem aktiviteleri arttı'

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, bölgede son dönemlerde meydana gelen depremlere yönelik yaptığı açıklamada, “Bu depremler bölgedeki hareketliliğin arttığını gösteriyor” dedi.

Doç. Dr. Toker: 'Van bölgesindeki deprem aktiviteleri arttı' - Tıkla İzle

Van'da oluşan depremler ve sonraki artçı şoklarla ilgili matematik modelleme yapan Van YYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, bölgedeki deprem aktivitelerinin arttığını açıkladı. İran'ın Khoy kentinde meydana gelen depremle birlikte bölgede meydana gelen son depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Toker, bu durumun bölgede deprem oluşma indeksinin yoğunlaştığını gösterdiğini söyledi.

Yılmaz Sönmez
 

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