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Dodurga'lı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Dodurga'lı sporcu Türkiye şampiyonu oldu
Dodurga'lı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Ankara’da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Bilecik’e bir altın madalya daha geldi

Ankara'da 25 Haziranda Başlayan ve 30 Haziran'a kadar sürecek olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası müsabakalarında Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde bulunan Dodurga Spor kulübü sporcusu Şüheda Yangın 33 kg kadınlarda Türkiye Şampiyonu olmuştur. Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna Başarılı sporcu Şüheda Yangın'ı telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Tuna İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ankara'da gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Taekwondo şampiyonasında 2884 sporcunun katıldığı turnuvada beldemizi temsil eden Şüheda Yangın 33 kg kadınlarda Türkiye birincisi olmuştur ve dünya şampiyonasına katılmaya büyük bir avantaj sağlamıştır. Sporcumuzu ve teknik direktörlerimizi telefonla arayarak tebrik ettim başarılarının devamını dilerim Beldemiz, ilçemiz ve Bilecik halkı kendisi ile gurur duydu” ifadesini kullandı.  

Sedat Ceylan

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