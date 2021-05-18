Doğa harikası Hadim Yerköprü Şelalesi tam kısıtlama sonrası ziyaretçileri bekliyor

Konya il merkezine yaklaşık 110, Hadim ilçesine ise 30 kilometre mesafede bulunan Yerköprü Şelalesi doğal güzelliği ile ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor. 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona eren tam kısıtlama döneminde Hadim Yerköprü Şelalesi de ziyarete kapandı.

Derin vadisi, bitki örtüsü ve sularıyla görsel bir şölen oluşturan şelale, kısıtlamanın sonra ermesiyle misafirlerini bekliyor. Her mevsim muhteşem güzelliğiyle doğaseverlerin çekim merkezi haline gelen Hadim Yerköprü Şelalesi'nin daha fazla ziyaret edilmesi, doğal dokusunun ve çevresinin korunması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi de çeşitli çalışmalar yaptı. Büyükşehir Belediyesinin şelale çevresine yaptığı tesis ve piknik alanları da kısıtlamada boş kaldı. Tesislerde vatandaşların bölgede güzel vakit geçirebilmesine imkan sağlıyor.

Enver Furkan Çelebioğlu

