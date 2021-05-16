Doğa harikası ‘Yüzen Adalar' ziyaretçilerini bekliyor

Erzurum şehir merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adalar, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan ayında boş kaldı. Doğa harikası yüzen adalar ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Öte yandan Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı ve Tortum Belediyesinin ortaklaşa yapacağı çalışmayla 6 yüzen adanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Hazırlanan projeyle bölgeye restoran, seyir terası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılması planlanıyor.

Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz