Doğa Koleji Beyşehir Kampüsü açılıyor

Dünyanın ikinci, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük özel okullarından biri olan Doğa Koleji, kampüs sayısını 130'a, öğrenci sayısını ise 90 bine çıkarıyor. Beyşehir'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Doğa Koleji'nin eğitim standartlarını, başarılı akademik kadrosunu ve kampüs olanaklarını Konya'ya ikinci kez taşımaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açılacak Konya-Beyşehir Kampüsü ile birlikte öğrenci sayısını 90 bine çıkarmayı hedefliyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi olmak üzere eğitimin her kademesinde hizmet verecek olan Beyşehir Kampüsü, tam donanımlı yapısıyla öğrencileriyle buluşuyor.

Kampüs olanaklarında yok yok

Beyşehir'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Öğrencilerimiz, Beyşehir Kampüsümüzde akademik eğitimlerinin yanında; basketbol, voleybol, yüzme, step, jimnastik, futbol gibi sportif faaliyetlerle fiziksel gelişimini de modern tesislerde destekleyecek” şeklinde konuştu.

Kampüs bünyesinde kapalı yüzme havuzu, buz pisti, konferans salonu, çalışma salonları ve kütüphaneler, kapalı spor salonu, açık spor sahaları, 3D laboratuvarı, kodlama robotik dersliği, çok amaçlı spor salonu, jimnastik salonu, ekoloji sınıfı, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, satranç sınıfı, t-MBA meclis sınıfı yer alıyor. 36 derslikten oluşan kampüs, 13 dönüm arazi üzerinde 9 bin 430 metrekare kapalı alanda yer alıyor.

Beyşehir'de eğitime yeni bir soluk kazandıracaklarını dile getiren Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Anaokulunda başlayan ve haftada 20 saati bulan İngilizce eğitimlerimizi sosyal yeterlilik çerçevesinde şekillendirirken, global düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik çok yönlü bir eğitim programı uyguluyoruz. Uluslararası standartlardaki sertifikalı yabancı dil eğitim sistemiyle öğrencilerimizi, sadece iletişim kurmayı öğrenerek değil, edindikleri vizyonla dünya vatandaşı olma özelliklerine sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz” dedi.

Yoğun İngilizce eğitim programları

Doğa Koleji'nde öğrenciler, küçük yaşta aldıkları İngilizce eğitimi, lisede Doğa'ya özgü t-MBA modeli, kodlama ve robotik dersleri ile geleceğin liderleri olarak yetişiyor. Akademik alandaki başarıları ve akademik kadrosu, yabancı dil eğitimi, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetleri, kendi eğitim materyallerini oluşturması gibi birçok özelliği Doğa Koleji'nin tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Öğrenciler, fark oluşturan eğitim yöntemleriyle geleceğe doğru şekilde hazırlanıyorlar. Doğa Koleji, öğrencilerini yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yönlendirerek ilgilendikleri branşların yaşam kültürlerini tanıtıyor.

Dünyayı iyi tanıyan öğrenciler yetişiyor

Akademik başarılarıyla yetinmeyen Doğa Koleji, öğrencilerinin yaşadığı ülkeye ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesine önem veriyor. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları için teşvikte bulunarak, hem dar gelirli öğrencilere destek oluyor; hem de öğrencilerinin vicdani tarafının güçlenmesine katkı sağlıyor. Öğrenciler yaşadıkları hayatın farkına varırken, iletişim, organizasyon ve yönetim becerileri gelişerek bir bütün olarak düşünmeyi öğreniyorlar. İkna kabiliyetleri geliştiği için kitleleri projelerine inandırmayı öğreniyorlar.

Geleceğin dünyasına kodlama robotik dersleriyle hazırlık

Genel Müdür Ali Rıza Lüle, öğrencilerini dijital becerilerle donatarak yetiştirdiklerini belirterek, “21. yüzyıl becerileri kazandırdığımız öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Anaokulundan itibaren kodlama diliyle iç içe olan öğrencilerimiz, kodlama robotik, 3D tasarım ve programlama temellerini oluştururken, yeni fikirler üretiyor. Öğrencilerimizin günümüz teknolojilerini daha efektif kullanmayı öğrenmesi, dijital okur yazarlık seviyelerini de geliştiriyor” dedi.

6 yeni kampüs

Klasik eğitim anlayışı kalıplarını yeniden şekillendiren Doğa Koleji; sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleriyle, öğrencilerin interaktif olarak eğitim sürecine katılmasını sağlıyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İzmir Torbalı, Ankara Bağlıca, Konya Beyşehir, Çanakkale Biga, Giresun ve Adıyaman'da 6 yeni kampüs açacak.