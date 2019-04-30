Doğa Koleji eğitim zincirine Adıyaman'ı da ekledi

Dünyanın ikinci, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük özel okullar zinciri olan Doğa Koleji, uluslararası standartlardaki eğitim kalitesiyle Adıyaman'da eğitime yeni bir vizyon kazandıracak. Doğa Koleji Adıyaman Kampüsü Kurucu Temsilcisi Orhan Ekinci, Kurucu Ortaklar Hamit Ekinci, Emre Yılmaz ve Selim Bilen, Doğa Kolejinin eğitim standartlarını, başarılı akademik kadrosunu ve kampüs olanaklarını Adıyaman'a taşıyor.

Doğa Koleji, güçlü akademik kadrosunu, yabancı dil ağırlıklı ve proje modelli eğitim anlayışını Adıyamanlı öğrencilerle buluşturuyor. Klasik eğitim anlayışı kalıplarını yıkarak, eğitim modellerini yeniden şekillendirirken, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleriyle, öğrencilerin interaktif olarak eğitim sürecine katılmasını sağlıyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısı hedefini 90 bine, kampüs sayısını ise 130'a çıkaracak.

Doğa Kolejinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açılacak olan 6 yeni kampüsünden biri olan Adıyaman Kampüsü, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetleriyle Adıyaman'da eğitim dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Tam donanımlı yapısıyla öğrencilerle buluşan kampüs, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere eğitimin her kademesinde hizmet verecek.

Doğa Kolejinin Adıyaman Kampüsü ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Türker, Lisanslı Okullar Direktörü Serkan Karabulut, Lisanslı Okullar Bölge Müdürü Hafız Cengiz Yedikardeş, Adıyaman Doğa Koleji Kurucu Ortağı ve Temsilcisi Orhan Ekinci, Kurucu Ortakları Emre Yılmaz, Hamit Ekinci, Selim Bilen, çok sayıda basın mensubu ve eğitimci toplantıya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Doğa Koleji Kurucu Ortağı ve Temsilcisi Orhan Ekinci, Doğa Koleji zincirinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurulacak olan kampüs ile ilgili bilgiler verdi.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise, eğitimde teknoloji ve İngilizceye verdikleri önemden bahsederek, bilimsel araştırma projeleriyle ulusal ve uluslararası platformlarda başarı elde eden Doğa Koleji öğrencilerinin bu yıl 3 bin 214 proje geliştirdiğini söyledi.

Sayısı 6 bini aşan Doğa Koleji öğrencisinin bilim ve teknoloji dünyasının kapılarını araladığını aktaran Ali Rıza Lüle, “Proje modelli eğitim anlayışımızla, öğrencilerimizin okulda edindiği kazanımları projeye dönüştürmesini sağlayarak, teknoloji üreten genç nesiller yetiştiriyoruz. Geleceğimizi; sorgulayan, kreatif ve üretken gençlerimize emanet ediyoruz. Adıyaman Kampüsü, 6 bin 500 metrekare arsa ve 7 bin 500 metrekare kapalı kullanım alanında, 38 derslik, laboratuvar, görsel sanatlar ve müzik dersliği, robotik-kodlama dersliği, bilişim dersliği, kütüphane, 3 boyutlu teknoloji dersliği ve 1 satranç dersliği olmak üzere 44 derslikten oluşuyor. 350 kişilik konferans salonu, kapalı spor salonu, ısıtmalı ve kapalı yüzme havuzu ve 300 kişilik yemekhane; öğrencilere sosyalleşebilecekleri güvenli bir eğitim ortamı sunuyor. Doğa Kolejinde öğrenciler, İngilizce eğitim programları, lisede Doğa'ya özgü t-MBA modeli, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetleri, kodlama ve robotik dersleri ile geleceğin liderleri olarak yetişiyor” dedi.

Öğrencilerine 21. yüzyıl becerileri kazandırdıklarını söyleyen Lüle, “Haftada 20 saati bulan İngilizce eğitimlerimiz, anaokulunda başlıyor. Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil olarak Almanca öğreniyorlar. Proje modelli eğitim anlayışımız, uzmanlarımız tarafından hazırlanan eğitim materyallerimiz ve yoğun yabancı dil eğitim programlarımızla, öğrencilerimizi dünya vatandaşı olarak yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Genel Müdür Ali Rıza Lüle, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ahmet Arslantaş