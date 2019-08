Doğa Koleji öğrencileri YKS'de ilk 10'da!

2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Doğa Koleji'nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinden 4385 öğrenci mezun oldu. Öğrencilerin yüzde 42'si İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim programına yerleşirken, vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin yüzde 80'i burs almaya hak kazandı. Hayalindeki üniversiteyi kazanarak gelecekleri için önemli bir adım atan öğrencilerinin yüzde 25'i Mühendislik-Mimarlık, yüzde 5'i Tıp, yüzde 6'sı Hukuk, yüzde 15'i Fen-Edebiyat, yüzde 15'i İktisadi-İdari Bilimler, yüzde 24'ü Sosyal Bilimler ve yüzde 10'u İletişim Fakülteleri'ne yerleşti.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal alanda geliştiren çok yönlü eğitim modellerimizle, geleceğe tam donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettikleri derecelerle, Türkiye'de bulunan yükseköğretim kurumlarına ve uluslararası üniversitelere yerleşmeye hak kazandılar. ÖSYM merkezi sistemiyle bir yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerimizin yüzde 41'i devlet, yüzde 59'u vakıf üniversitelerine yerleşti. Mezun öğrencilerimizin yüzde 2'si de yurt dışında eğitim veren üniversitelere yerleşti” dedi.

Prestijli üniversitelerde eğitim…

Mezunların kazandığı üniversiteler arasında Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, YTÜ, Ankara, Marmara, İstanbul, Hacettepe, Koç, Sabancı, Ege, Dokuz Eylül, Başkent, Bilkent, Uludağ, İzmir Ekonomi Üniversiteleri; yurt dışından Maastricht University, Toronto University, University Of San Diego, University Of California Los Angeles (Ucla), Portman University, University Of Alberta, Ocad University, Dundalk Institute Of Technology, Warsaw University Of Life Sciences, University of Nottingham, University Of Sussex, Technical University Of Munich, University of Surrey, Imperial College London, University of Sheffield, University of Essex, University of Guelph, University Of Liverpool, Riga Technical University, Memorial University of Newfoundland yer aldı.

“Başarıyı Hayat Boyu Sürdürmek Önemli”

Genel Müdür Lüle aynı zamanda, “Öğrencilerimiz; başarılarla dolu bir üniversite yaşamının ardından kariyer basamaklarını hızla çıkarak iş yaşamlarında da yenilikleri takip eden, gelişime açık, özgüveni yüksek ve başarılarını verimli bir şekilde kullanan bireyler olacaklar. Tüm öğrencilerimizi ve başarılarının mimarları olan akademik kadromuzu yürekten tebrik ediyorum” şeklinde ifade etti. Genel Müdür Ali Rıza Lüle, sözlerini, “Önemli olan, sadece sınav başarısı değil, başarıyı yaşam boyu sürdürebilmektir” diyerek noktaladı.