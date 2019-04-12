Doğa Koleji öğrencilerine TÜBİTAK finallerinden davet

Ankara Congresium konferans salonunda düzenlenen törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından başlayan programda kürsüye gelen TÜBİTAK Başkanı Mandal konuşmasında yarışmaya katılımın her geçen sene daha fazla olduğunu ve geleceğe umutla baktığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından törene bölge koordinatörlerine ve yardımcılarına teşekkür plaketi verilerek devam edildi. Yarışmaya katılan ve birçok alanda proje sunan öğrencilere ise teşvik ödülleri verildikten sonra finalde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Doğa Koleji Biyoloji alanında 2 projeyle finalde

Bostancı Doğa Anadolu Lisesi öğrencisi Gökçe Kavakyanı “Yoğurt ve Peynir Yapımında Combucha Mucizesi” projesi ile Trabzon Doğa Koleji öğrencileri Sinem Keleşoğlu ve Hande Türkmen “Bakteriler Kullanılarak Fındıktaki Külleme Hastalığı ile Mücadele” projesiyle yarışmaya katılarak 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Final Sergisi'ne davet aldı.

