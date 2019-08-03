Doğa Koleji Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında

Capital'den Nilüfer Gözütok Ünal'ın haberine göre; Türkiye ekonomisinin beklenenin altında bir büyümeyle kapattığı 2018 yılında, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin büyüme, karlılık ve ihracat performansları da, ortaya çıkan tablodan etkilendi. Döviz kurlarındaki ani yükseliş ve artan maliyetlere rağmen, Türkiye'nin zirvesindeki şirketler yerlerini koruyor. Doğa Koleji, 2018 yılını 1 milyar 340 milyon TL ciroyla kapatarak, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alırken; 15.500 personeliyle, en fazla çalışanı olan ilk 25 şirket arasına girdi.

“Eğitim sektörünün geleceğini şekillendiriyoruz”

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle konuyla alakalı olarak, “Dünyanın ikinci, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük özel okullar zinciri olan Doğa Koleji olarak, eğitim sektörünün geleceğini şekillendiriyoruz.Türkiye'nin geleceğine yön veren şirketler arasında yer almak hem kurumumuz, hem de eğitim sektörü adına sevindirici bir haber oldu. Eğitime kazandırdığımız katma değerle, sektörün ve yeniliklerin öncüsü olmayı sürdüreceğiz” dedi.

124 kampüs ve 82 bin öğrencisiyle Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük okul zinciri Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açacağı 6 yeni kampüsle birlikte kampüs sayısını 130'a, öğrenci sayısı hedefini ise 90 bine çıkarıyor.

Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi Yerini Koruyor

Tüpraş, cirosu en yüksek şirket olarak Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesindeki birinciliğini korurken, ikinci sıradaki Türk Hava Yolları ve üçüncü sıradaki Petrol Ofisi de yerini korudu. Sektörlerin, listenin ilk 10'unda yer alan dev aktörleri arasında da hareketlenmeler oldu. 2017 yılında sekizinci sırada yer alan Shell&Turcas Petrol, 2018'de altıncılığa, altıncı sıradaki Bim Birleşik Mağazalar yedinciliğe, dokuzuncu sıradaki Ereğli Demir Çelik sekizinciliğe, yedinci sıradaki Arçelik dokuzunculuğa geldi. Listeye yeni giren Ahlatçı Kuyumculuk da onuncu sıraya yerleşti.

Çalışan Sayılarıyla Zirveye Çıkan Şirketler…

En fazla çalışanı olan ilk 25 şirkette ilk sırayı Bim Birleşik Mağazalar alırken; ikinci sırada LC Waikiki Mağazacılık, üçüncü sırada ise RC Rönesans İnşaat yer aldı. Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Arçelik, Migros, Şok Marketler, ISS Tesis Yönetim Hizmetleri ve TAV Tepe Akfen, en fazla personeli olan ilk 10 şirket arasına girdi.

