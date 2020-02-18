Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren: “Yüksek katılımın olması Doğa'ya olan güvendir”

Doğa Koleji'nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde 15-16 Şubat tarihlerinde uygulanan bursluluk sınavına 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı. Bursluluk sınavında başarılı olan binlerce öğrenciye yüzde 100 oranına varan başarı bursu imkanı sunulacak.

Katılımın yüksek olmasının, kurumlarına olan güvenin bir göstergesi olduğunu kaydeden Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında, “247 yıllık akademik birikimi ve köklü geçmişi ile asırlardır çağdaş ve öncü olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile uzun soluklu bir yolculuğa çıktık. Yeni eğitim öğretim yılı için yapmış olduğumuz bursluluk sınavına bize güvenerek katılım gösteren öğrenci ve velilerimize, sınav boyunca büyük bir titizlikle çalışan tüm öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni bir başlangıçla, başarı hikayelerinin yazılacağı bir döneme girdik” dedi.

“İTÜ'nün birikimlerinden güç alacağız”

Öğrencileri girişimcilik, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel düşünce becerileri gelişmiş bireyler olarak yetiştirme hedefinde olduklarını belirten Özeren, “Öğrencilerimiz Türkiye'de ve uluslararası platformlarda eğitimde yeni başarı hikayeleri yazacaklar. Aydınlık kuşakların gelecekteki temsilcileri olan öğrencilerimiz, akademik birikimi ile güçlü bir ekol olan İTÜ'nün yükseköğretimdeki derin tecrübe ve birikiminden güç alarak başarı skalasını daha da yukarı taşıyacaktır” diye konuştu.



Üreten ve ülkesine fayda sağlayan nesiller

Özeren; iyi eğitim almış nesillerin geleceğin teminatı olduğu inancıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek “Bizlere emanet edilen çocuklarımızı, eğitim ve öğretimde başarılı kılacak projelerle buluşturarak, kamuoyunun dikkatini çeken bir eğitim kurumu olmaya ve Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde, aklı hür, vicdanı hür, üreten ve ülkesine fayda sağlayan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.



“Velilerimizin yanındayız”

Özeren, “İTÜ ile çıktığımız uzun soluklu yolculukta, yeni eğitim öğretim yılı için yapmış olduğumuz bursluluk sınavına katılımınız ve bizlere olan güveninizden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim bursu, erken kayıtta indirim ve ödeme kolaylığı gibi imkanlarla siz değerli velilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” diyerek, çalışmalara destek veren Doğa Koleji öğretmen, yönetici ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Doğa Koleji bursluluk sınavına katılan öğrenci ve velilere destek ziyaretini Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ile birlikte Sarıyer Kampüsüne yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, ise “Doğa ailesi emin ellerde. Doğa Koleji öğrencileri, İTÜ'nün yükseköğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanacak. Her gün birikimlerimize yenilerini ekleyip daha fazla gelişerek, adım adım ve sağlam ilerleyeceğiz” dedi.

