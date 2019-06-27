Doğa Koleji'nde yüzde 100'e varan burs imkanı

Burs Koşulları Belirlendi

Liseye Geçiş Sınavı'na katılan 8. sınıf öğrencilerini ve velilerini yakından ilgilendiren tercih süreci başladı. Doğa Koleji ortaokul ve lise müdürleri ile birlikte belirlenen “Doğa Koleji liseye kabul koşulları ve burs olanakları” gözden geçirilerek değerlendirmeler yapıldı. Liseye Giriş Sınavları'nda başarılı olan öğrenciler, Doğa Anadolu Liseleri ve Fen ve Teknoloji Liseleri'nde yüzde 100'e varan burs imkanıyla eğitim alma fırsatı elde ediyor.

“Tercih Döneminde Yanınızdayız”

Kolejin Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, “Tüm öğrenciler, tercih sürecinde liselerin eğitim imkanlarını detaylı bir şekilde inceleyerek geleceğine yön verecek bir lise tercih edecek. Tercih sürecinde öğrencilerimize güçlü akademik içeriğimizi doğru anlatmak ve öğrencilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için hazırlıklarımızı titizlikle tamamladık” dedi.

Merkezi yerleşme sistemine dahil olacak öğrencilerin, geçmiş yıllarda olduğu gibi önce yerel yerleşme tercih sistemine dahil olacağının altını çizen İzgiman, “Yerel yerleşme tercihlerinde öğrenciler ilk 3 okulu kendi kayıt alanından tercih etmek zorunda. Ayrıca, aynı okul türünden 3 tercih yapabilirler” şeklinde konuştu.

Okul Araştırırken Detaylar Önemli

İzgiman, sözlerini, “Merkezi yerleşme tercihleriyle ilgili bilgi almak isteyen veliler ve okullar, MEB robotu aracılığıyla okulların geçen yılki yüzdelik dilimini öğrenebilir. Bu süreçte özel okullara yönelen velilerin, araştırmalarını detaylandırarak okulları iyi tanımaları gerekiyor. İyi bir lise, öğrencilerini hem akademik anlamda hem de çok yönlü olarak geleceğe hazırlamalıdır” diye sürdürdü.

Tercihler Hangi Tarihler Arasında Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, merkezi yerleştirme tercihleri 1-12 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak. Özel ortaöğretim kurumları ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının ise 27 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekiyor.