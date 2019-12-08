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Doğa Koleji'nden önemli açıklama

Doğa Koleji'nden önemli açıklama
Doğa Koleji'nden önemli açıklama

Doğa Koleji, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Doğa Koleji açıklamalarında ''Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Büyük Doğa Ailesinin son günlerde yaşadığı olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz.

Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır.

Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz. Doğa Koleji '' ifadelerine yer verdi.

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