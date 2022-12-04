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Doğa olayı izleyenleri mest etti

Doğa olayı izleyenleri mest etti
Doğa olayı izleyenleri mest etti

Sivas’ta etkili olan yoğun sis yüksek kesimlerde sis denizi oluşturdu, doğa olayı izleyenleri mest etti.

Doğa olayı izleyenleri mest etti - Tıkla İzle

Sivas'ta etkili olan yoğun sis şehir yaşantısını kısıtlarken, yüksek kesimlerden bakıldığında ise mest eden görüntüler oluşturdu. Merakum tepesinden bakıldığında Sivas şehir merkezi adeta sis denizi altında kayboldu. Ortaya çıkan sis denizi izleyenleri büyüledi. Sis denizini aşan yüksek tepeler görüntüleriyle denizlerde yer alan adalara benzetildi. Sivas'ta şehir merkezinin üstünü kaplayan sis tabakasının oluşturduğu sis denizi gün boyu sürdü.

Mert Taha Varol - Yunus Çiftci

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