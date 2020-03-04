Doğa Robotik Takımı Omega, şampiyonluk yarışında

Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nin robotik takımları Omega, Vexcalibur ve Cosmos, VEX Robotics Competition'da önemli başarılara imza attı. Türkiye çapında şampiyonluk başarısı elde eden robotik takımını dünya şampiyonası heyecanı sardı. 22-25 Nisan tarihlerinde ABD'nin Kentucky eyaletinde gerçekleşecek olan dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan Omega, turnuvada finalist olmasının yanında başarısını dizayn ödülüyle de taçlandırdı. Doğa Koleji Bostancı Fen ve Teknoloji Lisesi VEX takımı Vexcalibur ve Büyükçekmece VEX takımı Cosmos ise başarısını çeyrek finale taşımanın mutluluğunu yaşadı.

“Teknoloji istihdamına katkı sağlayacağız”

Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, “Lise çağında teknoloji üreten ve bilime katkı sağlayan öğrencilerimizin çalışmalarını uluslararası platformda başarılarla taçlandırması, Türkiye'nin teknolojik geleceği konusunda umutlarımızı artırırken, aynı zamanda bizleri gururlandırıyor. Hedeflerine sınır koymayan öğrencilerimiz, dünyadaki tüm büyük ve köklü şirketlerin teknoloji alanında istihdam edebileceği donanımda yetişiyorlar” dedi.

Tüm sektörlerle yarışarak “yılın projesi” ödülü aldı

Kolej, Fen ve Teknoloji Liseleri ile IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019'da “Best Talent Accelerator-En İyi Yetenek İvmelendirici” kategorisinde Yılın Projesi ödülüne ve 54 farklı şirketin 94 projesinin yarıştığı IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019'da ödül alan tek eğitim kurumu olmaya layık görülmüştü.