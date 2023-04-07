Doğa sporlarında yeni bir soluk: 'Peyk Serüven'

Türkiye de daha önce hiç yapılmamış bir spor müsabakasının kapıları aralıyor. Peyk Serüven, Doğa ve kültür içerikli programlarıyla tanınan Serdar Kılıç'ın önderliğinde yürütülen projede, farklı doğa sporlarını içeren çok disiplinli bu spor müsabakasında 18-25 yaş arası 5 kişilik takımlar mücadele edecek. Üniversite öğrencisi gençlerin oluşturduğu takımlar ilk olarak 8-16 Nisan tarihlerinde Bolu Taşkesti mevkiinde bir kampta bir araya gelerek fiziksel elemeler ve eğitimlere katılacak. Fiziksel elemelerin ardından 26-30 Nisan tarihlerinde Isparta'da belirlenen parkurda şampiyon olan takım belirlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile yürütülen bu spor organizasyonu televizyon programı olarak izleyiciyle buluşacak. Müsabakada mücadele edecek olan tüm sporcuların masrafları organizasyon tarafından karşılanacak.

"Gençlere tabiat sevgisini aşılayacak"

Fiziksel elemeler öncesi Peyk Serüven organizasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Serdar Kılıç, bu organizasyonla gençlerin tabiatla bağını güçlendireceğini ve onları fiziksel ve ruhsal olarak yeni meşguliyetler kazandıracağını belirterek, "Projeyi planlarken devamı gelecek şekilde planladık. Buna Peyk 1 diyebiliriz. Sonrası farklı coğrafyalarda yapılacak. Coğrafyayı, kültürü tanıtacak olan organizasyon, gençlere tabiat sevgisini aşılayacak ve onlara güzel alışkanlıklar kazandıracak. Bunu yaparken de ekrandaki izleyicilere zevkle izleyebilecekleri ve öğrenebilecekleri bir program sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Spor becerilerinin değerlendirileceği bir süreç işleyecek"

Bunun dünyada ilk kez yapılacak bir format olduğunu dile getiren Kılıç, Peyk Serüven yarışmasının sadece bir serüven yarışması değil, aklını ve yeteneklerini kullanan takımların başarılı olabileceği bir format olduğunu dile getirerek, "Yarışmada sporcuların fiziksel durumları, takım çalışması, liderlik özellikleri ve spor becerilerinin değerlendirileceği bir süreç işleyecek. Beceriler derken neyi kastediyoruz? Örneğin bisikleti söküp tekrar birleştirebiliyor mu, dağda emniyetli bir şekilde tırmanış yapabiliyor mu, yaralıya ilk yardım ve tahliye konusunda bilgili mi gibi kriterlere dikkat edilecek" diye konuştu.

"Amacımız bu kültürü profesyonel manada oluşturabilmek"

Türkiye'nin coğrafya olarak dünyada yapılan tüm doğa sporlarına uydun bir parkur oluşturduğunu belirten Serdar Kılıç, "Organizasyon çerçevesinde branşları belirlerken coğrafya en büyük etkendi, dağcılık, kano, bisiklet, harita ve pusula kullanabilme, trekking, kanyon geçişi, ipli ve emniyet sistemli yürüyüşler sporcuların mücadele edeceği alanlar olacak. Bizim bu konuda kültürel olarak biraz eksikliğimiz var. Amacımız bu organizasyonla birazda bu kültürü profesyonel manada oluşturabilmek. Malzeme temini ve kullanımı, halkın bilinçlendirilmesi, doğada ayak izi bırakmadan hareket edebilmek gibi yetenekleri kazandırmak" şeklinde konuştu.

"Projeye Peyk ismini verdik"

Elemeler sonrası 26-30 Nisan tarihlerinde Isparta'da yapılacak olan yarışlar için tüm parkur ve güvenlik çalışmaların yapıldığını aktaran Kılıç, projenin en başından beri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından desteklendiğini belirterek, "Projeye Peyk ismini verdik. Peyk; güvenilirdir, hayatta kalma becerisine sahiptir, günlerce koşabilir, kısacası yeryüzündeki en iyi atletten daha iyi atlettir. Anadolu'dan muhteşem manzaralar eşliğinde organizasyonu tamamlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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