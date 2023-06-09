Doğa tutkunları için kamp ürün seçenekleri

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, yazın keyfini doğa ile iç içe geçirecekler için gerekli olan ürünleri müşterileri ile buluşturuyor. İlk kez kamp yapmak isteyen ama hangi ürünü alıp, nasıl başlayacağını bilmeyenler için yol haritası da sunan Trendyol, ‘Kamp Rehberi' sayfasını kullanıcılarına açtı.

‘Kamp Rehberi' sayfası ile evdeki konforu doğada da oluşturmayı amaçlayan platform, çadırdan şişme yataklara, kamp masa ve sandalyesinden soğutucu buzluklara, ortam koşullarına uygun outdoor giysilerden güneş kremlerine kadar tüm kamp ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri müşterilerinin beğenisine sunduğunu duyurdu.

Kampların olmazsa olmazı el feneri, sineklikli çadırlar, pusula, powerbank, güneş kremi ve sinek kovucular kategorilerinde farklı seçenekler Trendyol'da kamp meraklıları ile buluşuyor. Trendyol Kamp Rehberi sayfasındaki ürünlere trendyol.com/s/kamp-rehberi adresinden ulaşılabiliyor.

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