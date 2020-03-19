Doğa'da kayıt işlemleri online yapılacak

Tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüse (Covid-19) karşı önlemlerini artıran Doğa Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin akademik altyapısından aldığı destekle kayıt işlemlerini, Doğa Portal aracılığıyla online olarak sunuyor. Kayıt görüşmesi yapmak isteyen veliler, görüşme tarih ve saati için randevu oluşturabilecek. Velilerin; bilgisayar, telefon ya da tabletleri aracılığıyla görüşme yapabilmesine olanak tanıyan portal, kayıtla ilgili görüşmelerin; ebeveynlerin birlikte-grup halinde ya da bireysel olarak gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.

Ev konforunda eğitime devam edecekler

Milli Eğitim Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklı eğitim-öğretime ara verilmesi kararı nedeniyle kolej de akademik takvimde yapılan değişikliklere uygun olarak “DOĞA'M EVİMDE” uzaktan eğitim programıyla eğitime kesintisiz devam edecek. Böylece uzaktan eğitim programı süresince; öğrencilerin derslerine sanki okullarındaymış gibi devam etmelerini sağlanacak. Çözüm ortağı Sebit iş birliğiyle e-doğa sisteminin teknik altyapısını geliştiren koleji, eğitimlerini dijital platformda oluşturduğu sınıflarında sürdürecek.

Doğa'm Evimde dijital eğitim platformu, “Doğa” harikalarını, temel dersler ve fark ders içerikleriyle haftalık standart programda yer aldığı şekilde, 20 dakikalık dijital içerik ve etkinliklerle buluşturacak. Yabancı dil içerikleriyle interaktif şekilde öğrencilerinin dil becerilerini geliştirmeye devam eden program kapsamında, öğretmenler düzenli olarak öğrenci ve velilerle iletişim halinde olacak.