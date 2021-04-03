Doğadan toplanan mantarlara dikkat

İlkbaharda yağışların artmasıyla birlikte doğada çeşitli mantar türleri de görülmeye başladı. Kırsal alanlarda üreyen bazı mantar türlerinin tüketilmesi insan hayatı için tehdit oluştururken, zehirli mantarlar ölüme kadar varabilen olumsuzluklara yol açabiliyor. Bahar aylarında mantar zehirlenmelerinin sıkça görüldüğünün altını çizen Dr. Mahir Arslan, “Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında mantar zehirlenmelerine çok sık rastlıyoruz. Genelde kültür mantarları hariç, ormanlık alanlarda toplanan mantarların zehir kategorileri var. Zehir kategorilerine göre değerlendirdiğimiz zaman, yoğun zehirli mantarlar var. İlkbahar ve sonbahar aylarına dikkat etmemiz gerekiyor, bilmediğimiz mantarları yememeliyiz” dedi.

“2-6 saat bizim için çok önemli”

Zehirlenme vakalarında acil müdahalenin önemine dikkat çeken Dr. Mahir Arslan, “Zehirlenmeler genellikle 2 saat ve 6 saat arasında ortaya çıkıyor. 2 saat içinde genelde bulantı, kusma, halsizlik, ağızda metal tadı gibi şikâyetler oluyor. 6 saatten sonra genellikle nörolojik semptomlar ortaya çıkıyor. Bunlarda sinirsel sistemlerle ilgili problemler bilinç kaybı, bilinçte bulanıklık, bayılmalar gibi buna benzer şikâyetlerle kendini gösteriyor. 2-6 saat bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Mantarların kendi içinde zehir kategorileri var”

Dr. Mahir Arslan mantarların kendi içinde kategorize edildiğini belirterek “Mantarlarında kendi içinde zehir kategorileri var. Çoğunlukla bizim için önemli olan 6 saatlik süre. 6 saate kadar hasta mantarı ne kadar yediği miktara göre değişiklik gösteriyor ama 6 saatin üzerinde hala daha mantarla ilgili zehirlenme şüphesi var ve sağlık kuruluşuna başvurmadıysa, koma ve ölüme kadar gidiyor” şeklinde konuştu.

“Dağdan bulduğunuz mantarları yemeyiniz”

Son olarak analizi yapılmamış mantarların tüketilmemesi gerektiğini belirten Dr. Arslan “Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında mantarlara bağlı zehirlenme vakalarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Dağda veya ormanlık alanlarda topladığımız mantar her ne olursa olsun bilmediğiniz, analizi yapılmamış mantarı yemeyin. Çünkü bulantı, kusma, görmede kayıp gibi şikayetler olabiliyor. Özellikle yalnızsanız, sizi hastaneye götürecek kimse bulamayabilirsiniz. O yüzden mutlaka dağdan bulduğunuz mantarları yemeyiniz” diyerek uyarılarını tamamladı.

Ali Yıldız – Selçuk Akyol

