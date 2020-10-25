Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet

UNESCO tarafından gastronomi dalında 'Kreatif Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Özellikle pandemi döneminde gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda pişirilmeye başlandı. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen Gaziantepliler, doğal şifa deposu olan soğan kebabını tüketiyor.

“Kış aylarının vazgeçilmezi soğan kebabı”

Kebap salonu işletmecisi Erkan Ayık, soğan kebabının kışın vazgeçilmez yemeği olduğunu ifade ederek, “Soğan kebabı kış aylarında yenir. Soğanla ilgili farklı yemek çeşitlerimiz de vardır. Ancak kebap olarak soğan kebabı yaparız. Onun kendisine haz bir sosu vardır. Küçük soğanlardan yaparız. Kuzu eti kullanırız. Nar pekmezi ve bazı baharatlarla beraber ona terletme deriz. Önce mangalda pişer, sonra kendi buharıyla terleme yapıyoruz. Doğal antibiyotik derler. Kış aylarında rağbet görür. Özellikle Gaziantep ve Şanlıurfalılar çok sever. Havaların soğumasıyla biz de soğan kebabı yapımına başladık” dedi.

“Doğal antibiyotiktir”

Ayık, soğan kebabının doğal antibiyotik olduğunu belirterek, “Pandemi ortamındayız. Özellikle soğanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. İlaç almaktansa soğan kebabı doğal antibiyotiktir. Özellikle grip ve nezleden koruyor. Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz” diye konuştu.

Soğan kebabı yiyen vatandaşlar ise, soğan kebabını çok sevdiklerini ve kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olduğunu söylediler.

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