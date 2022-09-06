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Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar, Edirne'den soba almaya başladı

Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar, Edirne'den soba almaya başladı
Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar, Edirne'den soba almaya başladı

Rusya’nın ambargosu ile yakacak krizi yaşayan Bulgaristan vatandaşları, Edirne'den soba almaya başladı. Bulgaristan vatandaşları yıllar sonra yeniden soba kullanmaya başlayacak.

Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar, Edirne'den soba almaya başladı - Tıkla İzle

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa kıtasında enerji krizinin başlamasına neden oldu. Bulgaristan için Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz akışını durdurması ile halk yakacak ve ısınma derdine düştü.
Kış aylarında ısınma endişesi yaşayan Bulgarlar, sık sık alışverişe geldikleri Edirne'den soba almaya başladı. Yıllar sonra yeniden bu kış soba kullanmaya başlayacak olan Bulgarlar, soba satan firmalara yoğun ilgi gösteriyor.

Edirne'de soba satışa yapan firmanın sahibi Emre Nurlu, yoğun taleple karşı karşıya olduklarını söyledi. Soba satış sezonunun yeni başlamasına rağmen Bulgaristan vatandaşlarının şimdiden yoğun talep gösterdiğini ifade eden Nurlu, satışların gün geçtikçe artacağına inandıklarını belirtti.

Bulgar vatandaşı Aysel Gülsümova, “Edirne'ye Soba almak için bakmaya geldik. Gazımız olmadığı için sobaların fiyatını öğrenmeye geldik. Şimdiden kış hazırlığımızı yapıyoruz. Kömür ve odun sobası alacağız” şeklinde konuştu.

Şener Urfa - Mehmet Basmacı

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