Doğal gazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor

Makine mühendisi Yahya Yanık, yaklaşık üç yıl üzerinde çalıştığı ve Ekonomizer adını verdiği, doğal gaz yakıt tasarruf makinesini üreterek evlerin ve işletmelerin kullanımına sundu. Yanık, cihazı günümüz koşullarında artan enerji maliyetlerini düşürmek için tasarladı. Fabrika, konut ve işletmelerde denemeleri yapılan ve yüzde 15 ile 32 gibi enerji tasarrufu sağlandığını belgeleyen ölçümlerin de yapılmasının ardından ürünün patentini aldı.

Yakıt tasarruf cihazını deneme amaçlı işletmelerine kurduran fabrika ve konutlarda yapılan ölçümlerde tasarrufun yüzde 15 ile yüzde 32 arasında olduğu kayıtlara geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı enerji verimliliği çerçevesinde tanınan cihaz tam not aldı.

“Yüzde 15'le yüzde 32 tasarruf yaptığını faturalarda gördük”

Makine Mühendisi Yahya Yanık yaptığı açıklamada, “Petrol ve doğal gaz yakıtlarının tamamına yakınını yurtdışından ithal etmekteyiz. İthal ettiğimiz doğal gazı şartlandırarak daha verimli yanma sağlamak adına yaptığımız çalışmalar sonucu geliştirdiğimiz Ekonomizer adlı yakıt tasarrufu cihazımız, yaptığımız saha testlerinde yüzde 15 ile 32 arasında tasarruf sağlayarak ülkemize büyük bir katkı sağlamıştır. Geliştirdiğimiz cihaz ülkemiz açısından hayırlı olsun. Bu cihaz üzerinde yaklaşık üç yıldır Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Kullanım yeri olarak konutlar başta olmak üzere sanayinin her alanında rahatlıkla kullanılabilir. Evlerde ortalama yüzde 32 civarında tasarruf sağlamaktadır. Endüstride yüzde 15'ten başlayıp yüzde 32'a kadar gitmektedir. Kullananlar, sahada yaptığımız çalışmalarda başarılar görünce test amaçlı taktığımız yedek cihazı satın aldılar. Sistem kullanılmadan önceki faturaları karşılaştırarak yüzde 15'le yüzde 32 tasarruf yaptığını faturalarda gördük” şeklinde konuştu.

Elyesa Karatepe - Enes Şamil Gönenç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.