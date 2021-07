Günümüzde teknoloji, birçok sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de kendini gösteriyor. Göz sağlığında kullanılan teknolojilerden biri olan Akıllı Lensler, özellikle 40 yaşından sonra oluşan görme sorunlarında kullanılıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Berkant Bozdağ, akıllı lensler hakkında bilgiler verirken, sağladığı faydalara değindi.

''Esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz yenisi ile değiştirilebilir''

40 yaş sonrası yakın görme bozukluğu nedenlerine değinen Dr. Berkant Bozdağ, ''Her insanda gözün içinde doğal bir lens vardır ve bu lens hem saydam hem de elastiktir. Her yakına ve uzağa bakışta bu lens, esnekliği sayesinde şekil değiştirerek bakılan mesafeye odaklanabilmektedir. Bu sayede hem uzağı hem de yakını görürüz. İlerleyen yaşla beraber gözün içindeki doğal lens önce esnekliğini kaybeder. Bir süre sonra yakına bakarken şekil değiştiremez ve yakına odaklanamaz. Zaman geçtikçe daha ileriki yaşlarda ise saydamlığını da kaybeder ve katarakt oluşur. Yaklaşık 40 yaş civarında esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz yenisi ile değiştirilebilir bir lenstir. Deforme olan doğal lensimizin yerine Akıllı Lens adı verilen bir mercek yerleştirilir. Bu yeni lens artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilecektir. Akıllı lens (göz içi lens) takılan hastada ileride katarakt oluşmaz'' şeklinde konuştu.

''Akıllı lens takılan her göz kendi başına hem uzağı hem yakını görebilecektir''

Akıllı lensin nasıl çalıştığı ve kimlere yapıldığı konusunda bilgiler veren Dr. Bozdağ, ''Uzak, yakın, orta mesafeden gelen ışığı tek bir lens ile odaklamayı mümkün kılmaktadır. Akıllı lensler ile kişinin netlemede problem yaşadığı odak mesafelerine uygun ayarlama yapmak mümkündür. Ayrıca akıllı lensler kişinin göz tipine göre de seçilebilmektedir. Yani akıllı lensler kişinin ihtiyacına göre özelleştirilebilmektedir. Böylece birden çok farklı mesafeli gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmaktadırlar. 40 yaşını geçmiş uzakta veya yakında ya da her ikisinde görme sorunu yaşayan ve ara mesafelerde görme sorunu yaşayan hastalar tedavi için adaydır. Akıllı lens takılan her göz kendi başına hem uzağı hem yakını görebilecektir'' diye konuştu.

Akıllı lenslerdeki teknoloji açıklayan Dr. Bozdağ, ''Şimdiye kadar kullanılan trifokal (3odaklı) akıllı lensler, yüzeyindeki 20 kadar halkanın oluşturduğu farklı kırma indexi sayesinde her mesafe için ayrı ayrı odaklama sağlar yani aslında uzak için ayrı yakın için ayrı bir odaktan görüş oluşturur. Kişilerin görme problemlerini çözse de halkalar arasındaki geçiş zonlarında ışık kırılması farklı olduğu için gece görüşte yaşanan ışık saçılmaları kontrast kaybı (alaca karanlıkta görmenin bozulması) gibi problemler bazı hastaların mutsuz olmasına sebep olmuştur. 2020 yılı sonunda FDA onayı alıp kullanıma geçen yeni nesil pro akıllı lens Vivity, trifokal lenslerde yaşanan tüm problemleri ortadan kaldırmıştır. Halkasız dizaynı ve sadece merkez noktasındaki konvex yapısı ile pro akıllı lens çok odağa ihtiyaç duymadan her mesafede gözlüksüz görüş sağlar. ABD'de yapılan klinik çalışmalarda uzak ve ara mesafede yüzde 94, yakın okuma mesafesinde yüzde 92 memnuniyet belirtilmiştir. Keza kendi klinik uygulamamızda 30 hastada operasyon sonrası hasta memnuniyeti yüzde 95'lerde bulduk.

Odak içi yeni nesil pro-akıllı Vivity lensin en büyük artısı trifokal lenslerde olduğu gibi bir uyum süreci gerektirmemesidir, trifokal lenslerde özellikle ilk bir ay kontrast kaybına bağlı uzak görüşte yaşanan bulanık görme hiç olmazken, geceleri yaşanan ve 6 ay 1 yıl kadar süren ışık saçılması ve dağılması hiç yaşanmamaktadır. Gelelim en can alıcı noktaya, hafif düzey sarı nokta veya diabetik hastalara trifokal lens yapılması önerilmezken, odak içi pro-akıllı Vivity lens bu hastalara da güvenle uygulanabilir'' ifadelerini kullandı.

bVivity ile astigmat düzeltilebilir mi sorusunu cevaplayan Dr. Bozdağ, ''Evet, Vivity lens ile astigmat düzeltilebilir, tüm kırma kusurlarında başarılı sonuç verir yani hem miyop hem astigmat hem de hipermetropiyi aynı anda düzeltebilir. Lazer operasyonu geçirmiş kişilerde lazer etkisiyle korneada yüksek sıra abberasyonlar oluşur, bu gözlerde ışık saçılması ve dağılması kontrast kaybı riski daha fazladır, trifokal lens operasyonu yaparken daha da seçici olmak gerekir çünkü trifokal lensler bu riski daha da artırabilir. Vivity lensin monofokal platformu sayesinde bu gözlerde yüksek sıra abberasyonları arttırma etkisi olmadığı için lazer operasyonu olmuş gözlerde son derece güvenilir sonuçlar verir ve operasyon ışık saçılması, harelenme oluşmaz'' açıklamasında bulundu.

Pro-akıllı lens operasyonu nasıl yapılır?

Dr. Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı: ''Pro-akıllı lens operasyonu yapılırken kullanılan yöntem fakoemülsifikasyon yöntemidir. Kataraktı olsun ya da olmasın 40 yaş üstü uygun hastalara uygulanabilir. Her bir göz, ayrı günlerde yaklaşık 10 dakika süren bir işleme tabi tutulmaktadır. İlk olarak gözün, anestezik göz damlası ile uyuşturulması sağlanmaktadır. Bu şekilde hastalar işlem sırasında herhangi bir acı ve ağrı hissetmez. Genel anestezi, bayıltma veya hastanede yatma söz konusu değildir. Operasyonda gözün içindeki lensin yuvasına Pro Akıllı Lens takılır. Operasyon sonrası göz bandajlanır ve hastalar evlerine gidebilmektedirler. Bir gece göz bantlı kalır ve ertesi gün gözden bandaj alınır. Hasta aynı gün görmeye başlar. Birkaç gün içinde diğer göze de aynı işlemler uygulanarak tedavi sonlandırılmaktadır''.