Doğal grip ilacı: Atom

Gaziantep'te son yıllarda yaygınlaşan meyvelerin karışımından hazırlanan kokteyller, sağlıklı meyve suyu olarak da biliniyor. Gaziantepli atomcuların portakal, limon, greyfurt ve nar karışımından hazırladıkları kokteyller, gribe karşı doğal ilaç olarak görülüyor. Kış mevsimi ile birlikte özellikle doğal yollardan vitamin almak isteyenlerin atom dükkanlarına geldiğini belirten Muhammed Hamido, "Kışın en çok tüketilen grip ilacı yapıyoruz. İçerisinde portakal, limon, greyfurt, zencefil, bal karışımından oluşmaktadır. C vitamini de hemen hemen aynı karışımlardan oluşmaktadır. Portakal, limon greyfurt ve nar karışıyla hazırlanıyor. Geçen yıl fiyatı 10 TL'ydi, bu yıl ise 20 TL'dir. Doğal ve vitamin içermektedir. Meyvelerin karışımından oluşan atom ise muz, elma, hurma, çilek, şeker pancarı, süt, bal, fındık, fıstık, ceviz, badem hepsinden karışım yapıyoruz. Geçen yıl fiyatı 15 TL'ydi bu yıl ise 25 TL'dir” diye konuştu.

İbrahim Halil Aslan

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