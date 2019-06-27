Doğal güzelliğiyle dikkat çekmişti, o köye ilgi arttı

İhlas Haber Ajansı'nın havadan görüntüleyerek gündeme taşıdığı ve TGRT Haber'le birlikte bir çok yerel ile ulusal medyanın gündemine taşınan Murat Nehri kıyısındaki Elazığ'ın güzelliğiyle dikkat çeken İçme köyü, yoğun ilgi görmeye başladı. İçme köyünde geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, köyün son zamanlarda yoğun ilgi göstermesiyle birlikte balıkçı tekneleriyle birlikte yeni getirilen teknelerle tur düzenleyerek ekonomik kazanç elde etmeye başladı. Elazığ'dan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş Erzincan'a karayolu ile giden bir çok vatandaş da nehrin mavilere bürünen suyunu izlemek için uğrar oldu.

Son olarak Vali Çetin Oktay Kaldırım da köye giderek hem yöre sakinleriyle görüştü, hem de nehirde tekne turu yaptı. Zaman zaman tekneyi kullanan Vali Kaldırım, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Suların yükselmesiyle müthiş bir manzaranın ortaya çıktığını anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Hem Aşağı İçme hem de Yukarı İçme çok güzel köyler. Tarihi yapısını ve dokusunu koruyan en güzel köylerimizden birisi. İçme köyünü ECO Köy kapsamına almıştık. O kapsamda çalışmalar yapılıyordu. Aşağı içme köyü ağırlıklı olarak balıkçılıkla iştigal eden kooperatifi olan bir yerleşim yerimiz.

Doğal güzelliğiyle Yaz ve Kış manzarasıyla muhteşem balıkçılık yapılıyor. Bu sene teşviklerimizle 4 tane sürat teknesiyle turlara başladılar. Çok yoğun bir ilgi var. Bizde bugün geldik bu deneyimi yaşamış olduk. Adrenalini, heyecanı yüksek müthiş bir tur oldu. Hem burada hem de Hazar Baba Gölünde turlar başladı. Yoğun ilgi var. İlk defa başlamasına rağmen müthiş bir ilgi var. Dolayısıyla bu tür aktivitelerle Elazığ'ın turizm potansiyelini güçlendirerek geliştirme arzusundayız" dedi.

"Ekmek tenekesine dönüştü"

Balık yasağı dönemi geldiği zaman balıkçılık yapılamadığını dile getiren Vali Kaldırım, "Elazığ iç bölgelerde kalmasına rağmen yüz ölçümünün yüzde 7'si sulardan oluşuyor. Çok yoğun su varlığı var. Doğal gölü, barajları ve çok güzel nehirleri var. Dolayısıyla su varlığı çok fazla.Yoğun olarak Hazar Gölü kullanılıyor. Yaz aylarında sahil turizmi açısından yoğun olarak kullanılıyor. Diğer illerden yoğun şekilde 2 milyonu aşkın ziyaretçi geliyor. Onun dışında insanlara su aktivitesi yaptırmak lazım. Bu tür çeşitlilik arttığı zaman bunun yanında dalış turizmi, su parkları ve bot turları olabilir, tekne ve gemi turları bu tür alternatifler geliştiği zaman insanımız zaten suyu seviyor doğal olarak böyle olduğu zaman turist gelir. Balıkçılarımız da kış sezonunu balıkçılıkla yaz sezonunda farklı bir gelir kapısıyla ekmek teknesine dönüştürmüş olurlar" ifadelerini kullandı.

"Eskiden 3-5 araba giriyordu, şimdi 100-150 araba geliyor"

İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirip köyün tanıtımına katkı verdiği için teşekkür eden Muhtar Vedat Mutlu, "Köyümüz 35 haneden oluşuyor. Keban Barajına kıyı olarak yakın bir mesafede olduğundan dolayı köyümüz dışarıda ki insanlardan bayağı rağbet alıyor. Köyümüz bu tanıtımlardan sonra insanların bayağı uğradığı bir yer oldu. Eskiden köyümüze 3-5 araba girerken şimdi hafta sonları dahil 100-150 araba girip hem turizm açısından hem de insanlar açısından çok güzel iş imkanı açıyor.

Köyümüze Valimiz Çetin Oktay Kaldırım geldi. Valimiz köyümüzü EKO turizm projesi olarak köyümüzde inceleme yaptı. Köyümüzün bir kısmı balıkçılıkla bir kısmı da emekli kesimi ama köyümüzde herhangi bir ticaret anlamında iş olmuyordu. Suyun 845 koduna vurmasıyla köyümüzün daha güzel olmasından dolayı çay bahçesi olarak, balık ve kahvaltı olarak burada bir ticari ve güzel bir atmosfer oluştu. Eskiye göre çok büyük bir güzellik oldu. Köyümüz eskiden su uzak olduğundan dolayı fazla rağbet görmezdi suyun yakın olmasıyla rağbet almaya başladı. Şimdi köyümüzün en güzel şeyi tekne turları, tekne turları yaptırıyoruz. Köyümüzde 3-4 tane sürat tekneleri var. Onlarla hafta sonları gelen kişileri belli bir ücret karşılığında 15- 20 dakikalığına tekne turu yaptırıyoruz. Dışarıdaki vatandaşlara Aşağı İçme köyüne gelmelerini buradaki havayı, atmosferi ve doğa güzelliğini görmelerini istiyorum. Burada emeği geçen İhlas Haber Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında ve tanıtımlarında bize çok emekleri oldu" diye konuştu.

"Medyada gördükten sonra cezbetti"

Manzarayı izlemek için gelenlerden Sıtkı Tunç ise, "Bir iki defa önceden gelmiştik ama şuanda medyada gördükten sonra daha da cezbetti. Elazığ'da böyle yerlerin olduğunu yavaş yavaş görmeye başladık. Valimiz sosyal medyadan reklamını yaptı, Elazığ'ımızı tanıttı. Geldik güzel bir yer doğa harikası suyu temiz kokusu da yok herkesin ailece gelebileceği bir yer. Tekne turları var. Gölün içerisinde falan gezinti yapıyorlar fiyat da uygun herkesin gelip binip gezebileceği sosyal aktivite olarak görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Suyun ve doğanın güzelliğini görünce geldiğini aktaran Faruk Dinç ise, "Aslında her gün Kovancılara gidip geliyoruz ama gözümüz hep burada gelip bir köşede suya bakmaktı. Aşağı İçme Köyü Doğa harikası bir yer gezilip görülmesi bir köydür. Suyun olmadığı yerde böyle bir imkanın olması tabii ki bulunmaz bir nimettir. O yüzden tekne turları çok güzel insanın gelip bu suyu izlemesi yönünden güzel bir yer" diye konuştu.

Halil İbrahim Varlı-Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu