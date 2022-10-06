Doğalgaz krizi korkuttu: Bulgarlar Edirne'den battaniye ve yorgan alıyor
Gıdadan giyime, ev eşyasından ilaca kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan doğalgaz sorunu sonrası şimdi de battaniye ve yorgan almaya başladı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğalgazsız kalacak Avrupa ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne'den almaya başladı.