Doğalgaz krizi korkuttu: Bulgarlar Edirne'den battaniye ve yorgan alıyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğalgazsız kalacak Avrupa ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne'den almaya başladı.

Özlem Ceylan





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