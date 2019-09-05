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Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu

Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu
Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu

Güngören'de kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın doğalgaz kutusuna çarptı. Sürücünün yaralandığı kazada, doğalgaz kutusundan gazın sızması mahallede paniğe neden oldu.

Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Genç Osman Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Celal Z. (47) kontrolündeki 34 AJ 5360 plakalı aracıyla sokağı döneceği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek apartmanın girişinde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpmanın sonucunda araç binanın boşluğunda asılı kalırken, Celal Z. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz sızıntısını kesmek için uğraşırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uzaklaştırdı.

Mahallede korku dolu anlar yaşandı
Çarpmanın sonucunda doğalgaz kutusundan gaz sızmaya başlayınca, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Sızan gaz sokaktaki apartmanlara da kokusu yayılınca mahalleli kendilerini dışarı attı. Olay yerine mahalle sakinleri tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kutudan sızan gazı kesmek için çalışmalara başladı. Bina sakinleri ise evlerini havalandırarak, gazın çıkmasını sağladı.
İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otomobil, bina girişinden kaldırıldı.

Vedat Bayraktar

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