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Doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar kameralarda

Doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar kameralarda
Doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar kameralarda

Bursa'da doğalgaz sobasının patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, sokak ise savaş alanına döndü. Patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken yaralının evde çıktığı ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu görüldü.

Doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar kameralarda - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 2. çamlık sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğalgaz sobası Mithat A.'nın tek başına yaşadığı evde bir anda bomba gibi patladı. Mithat A.'nın vücudunda patlama sonucu yaralar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Olay yeri savaş alanına dönerken bölgeye çok sayıda AFAD, İtfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde çevre güvenliği alarak inceleme yaptı.

Ahmet Berke Erdal - Hakan Gönül

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